Hürriyet Mahallesi Beşgöz Caddesi'nde, Ali Türkekul (22) yönetimindeki 42 K5874 plakalı otomobil, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 AJ 8614 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan Ali Türkekul, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesinde kaldırıldı.

Polis, kaza sonrası yaya olarak bölgeden uzaklaşan diğer sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.