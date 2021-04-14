Adıyaman-Diyarbakır ve Kahta-Siverek ilçelerini birbirine bağlayarak ulaşımı hızlı, güvenli ve konforlu hale getiren 610 metre uzunluğunda, 24,5 metre genişliğindeki köprü, bölgenin ekonomisine de ciddi katkıda bulunuyor.

Atatürk Barajı'nın yapımından sonra feribot ile ulaşımın sağlandığı iki yaka arasına yapılan köprü, saatler süren ulaşımı 5 dakikaya düşürürken Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre, sürücülere de yılda 26 milyon 300 bin lira akaryakıt tasarrufu sağladı.

Köprü sayesinde çevreye ise 10 bin 469 ton daha az karbon emisyonu salındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, Adıyaman ile Kahta, Diyarbakır ve Siverek arasındaki yolun 1992 yılında sular altında kaldığını, 2015'e kadar ulaşımın her iki tarafta feribot ile sağlandığını anlattı.

Çuhadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Mayıs 2015'te açılışı yapılan ve Adıyaman'ı Diyarbakır, Şanlıurfa ve doğuya bağlayan 610 metre uzunluğundaki Nissibi Köprüsü'nün bölge ekonomisine ciddi katkıda bulunduğuna dikkati çekti.

Mahmut Çuhadar, "Nemrut Dağı gibi turistik değeri ve inanç turizmi göz önüne alındığında köprünün bölgenin turizm ekonomisine ciddi bir katkı sunduğu aşikardır." dedi.

​​​​​​​AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise Nissibi Köprüsü'nün bölge için önemli olduğunu belirtti.

Köprünün ulaşım, ticaret ve turizm açısından önemine dikkati çeken Aydın, "Nissibi köprüsü, bağlantı yolları ile birlikte medeniyetlerin kavşak noktasında yer alan ilimizi cazibe merkezi haline getirecektir. Doğu ile batıyı birleştiren bir gönül köprüsü de olan Nissibi Köprüsü'nün yapımında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hem zamandan hem mesafeden tasarruf edildi

Karayolları 9. Şube Müdürlüğü Sanat Yapıları Başmühendisi Cengiz Noyan ise 610 metre uzunluğundaki köprünün pilon yüksekliğinin 96, genişliğinin ise 24,50 metre olduğunu dile getirdi.

Bölgede yıllar öncesinde ulaşımın feribot ile sağlandığını ifade eden Noyan, şöyle konuştu:

"Diyarbakır-Adıyaman kara yolu Kahta-Siverek arasında bulunan kesiminin Atatürk Barajı sularının altında kalması dolayısı ile feribotla ulaşım sağlanıyordu. Nissibi Köprüsü'nün tamamlanmasıyla ulaşım konforlu hale geldi, ciddi tasarruflar sağlandı. Köprünün Diyarbakır, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki turizme de etkisi oldu. Bu bölgelere ulaşımın daha hızlı, güvenli olması sağlandı. Ayrıca tarım, sanayi ürünlerinin bölgeler arasında daha güvenli ve hızlı şekilde aktarılması sağlanmış oldu."