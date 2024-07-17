Az Bulutlu 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 17.07.2024 10:58

Niğde'deki off-road yarışları nefes kesti

Niğde Belediyesi'nin, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlediği 'Akdeniz Off-Road Kupası 1. Ayak Yarışları' sona erdi. 26 pilotun 24 kilometrelik parkuru önde tamamlamak için verdikleri mücadeleler adeta nefes kesti.

Niğde'deki off-road yarışları nefes kesti

15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen yarışlara, Türkiye genelinden 26 pilot katıldı.

24 kilometrelik parkurda, pilotların yarışmayı birinci tamamlamak için çamur, rampa ve virajlı pistte verdiği mücadele, off-road tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Yarışmaya Osmaniye'den katılan Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit ikilisi genel klasmanda birincilik elde ederken, S2'de Hakan Bilecen ve Murat Gürtekin ikilisi ipi önde göğüsledi. S3'te Mesut Kara ve Emrullah Gözüboz ikilisinin birincilik elde ettiği yarışmalarda S4'te Arif Gencer ve İbrahim Lale rakiplerini geride bıraktı.

Yarışmalarda derece elde eden pilotlara ödüllerini veren Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, TOSFED, Kahramanlar Off-Road Spor Kulübü ve Niğde Off-Road Spor Kulübü'nün iş birliği ile Niğde'de ilk kez bölgesel yarışlar düzenlendiğini belirtti. Off-road sporuna Niğdelilerin ilgisinin her geçen gün arttığına işaret eden Başkan Özdemir, yarışmada derece elde eden sporculara tebrik etti.

Yarışmanın Niğde'de düzenlenmesinde emeğe geçen kulüplere de teşekkür eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Akdeniz Kupası yarışlarının geleneksel hale getirilmesini planladıklarını, Niğde'de ulusal ve uluslararası yarışların yapılması için de girişimlerde bulunacaklarını sözlerine ekledi. 

ETİKETLER
Niğde
Sıradaki Haber
Malatya'da tabancayla vurulan kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:45
AP'deki aşırı sağcı yeni gruptan, güvenoyu yoklaması öncesinde von der Leyen'e yolsuzluk suçlaması
12:41
Çin, ABD ile silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi istişarelerini askıya aldı
12:42
Paris Belediye Başkanı, kirliliğiyle gündeme gelen Sen Nehri'nde yüzdü
12:37
Atina'daki tarihi Akropolis aşırı sıcak nedeniyle bir süreliğine ziyarete kapatıldı
12:40
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,5 oldu
12:35
WSJ: Musk, Trump destekçisi gruba ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planlıyor
Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanın tespitinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı
Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı alanın tespitinde yeni bir anıtsal mekana ulaşıldı
FOTO FOKUS
Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
Kontrolden çıkan araç kahvehaneye girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ