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Güncel
AA 21.02.2024 17:43

NEVÜ Masa Tenisi Takımı oyuncuları kazandıkları kupayı rektör Aktekin'e takdim etti

Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda birinciliği elde eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sporcuları, şampiyonluk kupasını Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'e takdim etti.

NEVÜ Masa Tenisi Takımı oyuncuları kazandıkları kupayı rektör Aktekin'e takdim etti

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nı birincilikle tamamlayan NEVÜ Masa Tenisi Takımı oyuncuları Aktekin'i ziyaret etti.

Kırşehir Spor Salonu'nda 13-17 Şubat'ta gerçekleştirilen ve 54 üniversiteden 600'e yakın sporcunun katıldığı müsabakalarda şampiyon olan sporcular, NEVÜ'ye kazandırdıkları kupayı Aktekin'e teslim etti.

Sporcularla sohbet eden Aktekin, NEVÜ'nün spor alanındaki başarılarının devam etmesi için sporcu öğrencilere destek sağlamaya devam edeceklerini belirterek, başarı diledi.

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