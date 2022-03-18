Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 05:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gülşehir adli makamlarınca "basit yaralama" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen F.Y'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Etiketler: Nevşehir
Son Haberler
- 06:17
- 06:32
- 05:30
- 04:51
- 04:47
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de firari 20 hükümlü şahıs yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz