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Güncel
AA 25.09.2024 21:58

Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Nevşehir'de, Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı ve ödül töreni düzenlendi.

Nevşehir'de Ahilik Haftası kutlandı

Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (NEVESOB) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı, Ahilik kültürünün esnaf ve sanatkarın ticaret hayatına kıymetli katkılar sunduğunu belirterek, Anadolu'dan filizlenen bu değerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Programda, Nevşehir'de "Yılın Ahisi" seçilen 72 yaşındaki terzi Şammas Bayar'a Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından kaftan giydirilerek plaket verildi.

"Yılın kalfası" Veysel Akgün ile "Yılın çırağı" Ali Dağdeviren'e ise plaket ve hediyeleri, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, NEVESOB Başkanı Pınarbaşı, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yücel tarafından verildi.

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