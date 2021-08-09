Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Becel, konuk kabulüne başlayan Nevşehir Öğretmenevi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Becel'e, bina ve yerleşkesi ile ilgili bilgi veren Milli Eğitim İl Müdürü Murat Demir, 7 bin 500 metrekare alana sahip, 208 yataklı binada, 80 standart, 16 süit, 8 engelli odası bulunduğunu belirtti.

1000 kişilik düğün salonu, kafeterya, teras, restoran, kuaför, berber, mescit, hamam, sauna, buhar odası ve spor salonunun bulunduğu 13 katlı binanın, konaklamanın yanı sıra milli eğitim mensupları ve emekli öğretmenler için ayrıca kütüphane, dinlenme odası gibi birimlerin de bulunduğu kaydetti.

Binadaki birimlerde incelemede bulunan Becel, hayırlı olması temennisinde bulunarak yetkililere başarı diledi.