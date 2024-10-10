Çok Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.10.2024 12:47

Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 76 gözaltı

Nevşehir merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, 1500'den fazla kişiyi mağdur ettiği öne sürülen suç şebekesinin 76 şüphelisi yakalandı.

Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 76 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bir müştekinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, yurt dışına kayıtlı numara üzerinden mesaj göndererek, müştekilere "Google haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verilmesinin sağlandığı, görevleri yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağladığı, daha yüksek ödemeler yapılabilmesi için "VIP gruba" geçiş parası talep edildiği belirlendi.

Polisin 16 ay süren takibatında, müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara daha sonra da kripto para hesaplarına aktardığı, paranın son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanıp nakte dönüştürüldüğü tespit edildi.

Ülke genelinde 1500'den fazla kişinin mağduriyetine neden olan dolandırıcılık olayındaki para hacminin 1 milyar 200 milyon lira olduğunu belirleyen polis, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Samsun, Diyarbakır, Adana, Karabük, Muğla, Çorum, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Batman, Kırklareli, Hatay, Ordu ve Van'da 95 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak Nevşehir'e getirildi.

Yapılan aramalarda ise çok sayıda banka kartı, dijital materyal, ruhsatsız 3 tabanca ve fişek ele geçirildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Yurt dışında olduğu tespit edilen firari 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Osmaniye'de uyuşturucu bulunan hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
RTÜK'ten yayıncılara yeni dönem için uyarı
14:48
Katil İsrail Lübnan'daki Barış Gücü askerlerine ateş açtı
14:42
"Lübnan'a tahliye için giden gemilere önce yabancı uyruklular alındı" iddiası yalanlandı
14:47
Bakan Bayraktar:Türkiye'ye yıllık 80-85 milyar metreküp gaz giriş kapasitesi oluşturduk
14:53
Katil İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti
14:38
SGHM'den "hava aracı bakım teknisyeni ithal edileceği" iddialarına yalanlama
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
Bingöl'de üretilen harman tuğlalar İngiltere'ye ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: 2 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ