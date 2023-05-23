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Güncel
İHA 23.05.2023 15:28

Nene Hatun ölüm yıldönümünde Düzce’de anıldı

Düzce Erzurumlular Derneği tarafından Nene Hatun’un ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma programı düzenlendi.

Nene Hatun ölüm yıldönümünde Düzce’de anıldı

Düzece Erzurumlular Dernek Başkanı Osman Kucur amaçlarının Milli Mücadelenin simge isimlerinden olan Nene Hatun’u genç beyinlere nakşetmek amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirtti.

Vatan müdafaasında önemli rol oynayan 93 harbi sırasında Erzurum’da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş Türk kadın kahramanı olan Nene Hatun’un anma programında her yönüyle ele alındığını ifade eden Kucur, programın özellikle gençlerin beğenisini kazandığını söyledi.

Ruslar'ın Deveboynu savaşından sonra Erzurum'un varoşlarındaki tabyaları da işgal etmesi üzerine Nene Hatun, 3 aylık oğlunu evde bırakarak şehrin savunmasına katıldığını ve yararlılık gösterdiğine vurgu yapan Kucur, düzenledikleri programa Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, Düzce Belediyesi Kültür Sanatlar Müdürü Ufuk Sarıcan, Düzce’de yaşanan Erzurumlular ve Düzce halkının katıldığını bildirdi.

Başkan Kucur, amaçlarının bundan böyle tarihe mal olmuş vatansever kişiliklerin bu tür etkinliklerle tanıtılacağını da belirterek Başta Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere bütün katılımcılara teşekkür etti.

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