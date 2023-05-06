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Güncel
İHA 06.05.2023 09:58

Nemrut'un ayıları kış uykusundan uyandı

Bitlis'in Tatvan ilçe sınırları içerisinde yer alan Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren ayılar, kış uykusundan uyandı.

Nemrut'un ayıları kış uykusundan uyandı

Nemrut Krater Gölü çevresinde aylardır kış uykusunda olan ayılar, havaların ısınmasıyla birlikte uyandı.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Nemrut Krater Gölü'nü kendilerine yaşam alanı belirleyen ayılar, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Kış uykusundan uyanan ayıları ilk kez görüntüleyen Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Nemrut’ta gece saatlerinde bir anda 6-7 ayının çevrelerini sardığını söyledi. Önen, "Nemrut Krater Gölü'nün yollarının açılması ile birlikte doğaseverler doğayla bütünleşmeye başladı. Ben de arkadaşımla birlikte doğaya tanıklık etmek için gece saatlerinde Nemrut Kalderası'ndaydık. Bir anda etrafımızı 6-7 tane ayı sürüsü çevirdi. Tabi ilk etapta panikledik. Ama ayılar sadece bizim götürdüğümüz erzakları alarak uzaklaştılar" dedi.

'Avrupalı Seçkin Destinasyonlar' projesi bünyesinde Tatvan'daki 2 bin 900 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş ve biyolojik türleri ile zengin florasında birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

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