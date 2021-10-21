Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "gönülleri örmek için şişini al bize katıl" sloganıyla Yıldızlı Han'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, çocuklar için örgüler ördü.

Kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, önceki yıllarda restore ettikleri Yıldızlı Han'ın kent sakinlerinin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Yıldızlı Han'ın yıllar önce adeta bir alışverişi merkezini andırdığını belirten Asya, "Kalaycısıyla, lehimcisiyle, keçecisiyle ve birçok sektörün yer aldığı bu han, hep cıvıl cıvıldı. Daha sonra tahribata uğrayan bu tarihi yapıyı ilimize kazandırmak üzere girişimlerimizi başlattık. Belediye Başkanlığına seçildikten sonra altyapı ve üstyapı ile birlikte şehrimizin kadim geçmişini gün yüzüne çıkarıp ihya etmek üzere bir başlangıç yaptık." dedi.

Tarihi yapıların Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla aslına uygun restore edilmesini sağladıklarını aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Eski Hükümet Konağını belediye hizmet binası olarak restore edip hizmete sunduk. Tarihi Muratpaşa Camimizi de yeniden inşa etmek üzere girişimlerimiz oldu. Yakın zamanda bu camimizin de ihalesi yapılacak. Bununla birlikte birçok tarihi yapımızı gün yüzüne çıkarmak üzere çalışmalarımız olacak. Bugün restore ettiğimiz Yıldızlı Hanımızda da böylesi anlamlı bir etkinliği yapmanın mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Sizlerde bugün güzel bir etkinlik icra ediyorsunuz. Hepinizi bu güzel çalışmaya katılmanızdan, katkı sunmanızdan dolayı kutluyorum. Kendi çocuklarınız gibi bir başka çocuğun üşümemesi için bugün örgü yapmanızı anlamlı buluyoruz."