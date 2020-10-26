Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-21 Ekim'de Şenyayla Bölgesi kırsalına operasyon düzenlendi.

"Yıldırım-4" adı verilen operasyonda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı biri 3 odalı 2 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda yapılan aramada 50'şer kilogramlık 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, dolu büyük tüp, 8'li pil bloku, 2 ateşleme düzenekli 4'lü pil bloku, el yapımı patlayıcılarda kullanılan 2 adet 4'lü pil bloku, 2 kar kıyafeti ve panço, fuel oille çalışan soba, 200 metre brandayla dokümanlar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.