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Güncel
AA 12.10.2023 09:22

Muş'ta "Malazgirt 1. Kavun Festivali" düzenlendi

Malazgirt Kaymakamlığı, Muş Alparslan Üniversitesi ve Malazgirt Belediyesi işbirliğiyle "Malazgirt 1. Kavun Festivali" düzenlendi.

Muş'ta "Malazgirt 1. Kavun Festivali" düzenlendi

Bu yıl ilki yapılan festival, Malazgirt Zafer Anıtı'ndan Belediye Meydanı'na kadar olan 20 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen bisiklet ve koşu yarışlarıyla başladı.

Yarışların ardından düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, Malazgirt kavununu tanıtmak ve üretimini artırmak amacıyla çiftçilere destek vereceklerini söyledi.

Muş'un, Türkiye'nin en önemli 3. ovasına sahip olduğunu belirten Çakır, "Muş'ta 2022'de yaklaşık 6 bin dekar alanda 19 ton kavun hasadı gerçekleştirildi. Bunun parasal tutarı 96 milyon lira. Bu yıl ise Malazgirt ve Muş'ta yaklaşık 20 bin 700 dekar alanda kavun üretimi gerçekleştirildi. Bu sene 30 bin ton kavun hasadı yapıldı. Bunun parasal karşılığı da yaklaşık 250 milyon liraya tekabül ediyor. İlimizde 300'den fazla aile bu üretimle geçimini sağlıyor" dedi.

Kentin tarımsal alandaki potansiyelini bildiklerini ifade eden Çakır, "Hayata geçireceğimiz projelerle çiftçilerimizin daha nitelikli tarım yapması için ekonomi noktasında her türlü politikayı mesai arkadaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Çiftçilerimizi daha çok bilinçlendireceğiz ve devletimizin imkanlarıyla daha çok buluşturacağız. Asıl amacımız Muş'un öne çıkan ürünlerini dünyaya tanıtmak" diye konuştu.

"Malazgirt kavununu marka haline getireceğiz"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican ise Malazgirt kavununun çok lezzetli olduğunu belirterek "Cumhuriyet arşivlerinde 1950'li yılların ortalarından itibaren Malazgirt ilçesinde, Karadeniz Bölgesi'nden gelen bir ailenin özel bir kavun türünü ilçeye getirdiği, o kavun türünün insanlar tarafından talep görmesiyle yaygınlaştırıldığı yer alıyor. Ziraat mühendisi arkadaşlarımızla üreticilerden örnekler aldık. Bu örneklerin analizlerini yapacağız. Malazgirt kavununun coğrafi işaretini almak için girişimlerde bulunacağız. Malazgirt kavununu marka haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Göksu Bayram da geleneksel hale getirmek istedikleri festivalin ilkini düzenlediklerini belirterek herkese hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Cengiz Altın, üretimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymak ve çiftçilere verdikleri değeri ifade etmek amacıyla festivali düzenlediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, kavun yeme yarışması yapıldı.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği festivale, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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