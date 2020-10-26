Menteşe'de bir öğrencinin tableti olmadığı için uzaktan eğitimde sorun yaşadığını öğrenen Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, kampanya başlattı. Kedi aralarında para toplayan personel, satın aldıkları tableti öğrenciye ulaştırması için Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e teslim etti.

Temizlik işçilerine duyarlı davranışlarından dolayı kutlayan Gümüş, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Daha çağdaş bir geleceğe ancak onlara vereceğimiz sağlıklı bir eğitimle ulaşabiliriz. Bu tablet sayesinde bir kardeşimiz daha online eğitime erişim sağlayabilecek." dedi.