Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki alanda izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye düzenlenen operasyonda, iş makinesiyle izinsiz kazı yapan İ.B, R.G, N.S, H.E, İ.Ü. ve Y.Y. suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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