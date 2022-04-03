Yunanistan'dan 1923 yılında Türkiye'nin çeşitli illerine göç eden mübadiller, Samsun'da çoğunlukla Tekkeköy ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Örf, adet, gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışan Samsun Balkan Türkleri Derneği, özellikleri gençlerin Selanik yöresi halk danslarını unutmaması amacıyla "Atalarımın Dansı Projesi"ni hayata geçirdi.

Dernek tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Tekkeköy ilçesindeki Kutlukent 80. Yıl Ortaokulu'nda başlatılan projede, mübadil torunları ile diğer istekli öğrencilere "Zigoş, karşılama, Debreli Hasan, kasap, çoban kızı ve sallama" gibi oyunlar öğretiliyor.

"Her yıl 200-250 kursiyerimiz oluyor"

Samsun Balkan Türkleri Derneğinin kültür ve sanat faaliyetlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı ve müzik öğretmeni Adem Tuğral, AA muhabirine, oyunların menşeinin Yunanistan olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Yunanistan'da atalarının, kültürlerini yüzyıllarca yaşattığını belirten Tuğral, "Mübadiller Samsun'a gelince bu kültür yok olmadı ama biraz unutulmaya başlandı. Biz de 2007 yılında Samsun'da mübadil köylerini gezerek unutulmasını engellemek için bu oyunlarımızı derledik. Son 10 yıldır da kurslar açıyoruz. Her yıl 200-250 kursiyerimiz oluyor. 'Atalarımın Dansı Projesi' ile kuşaklar arası iletişimi sağlayarak gençlere bu oyunları öğreterek kültürümüzün yaşamasını sağlıyoruz." dedi.

Mübadil torunu olan İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde görevli Edanur Kalyoncu ise proje sayesinde çocukların kültürlerini öğrenme şansı bulduğunu dile getirdi.

Oyunları öğrenen çocukların hem zevk aldığını hem de kültürünü tanıdığını vurgulayan Kalyoncu, "Buradaki temel amacımız, kültürümüzü, unutulmuş dansımızı günümüze çıkartmak ve bu kültür üzerinden ilerlemek. Genç nesillere bu kültürü aktarırken daha küçük çocuklarımız da gördükçe onlar da bu oyunları oynamak ve öğrenmek istiyor." diye konuştu.

Projeyi hazırlayan Sevda Tanyıldız da çeşitli yaş kategorilerinde kurslar düzenlendiğini anlatarak, "Bu yıl yaklaşık 280 kişi halk dansları eğitimi aldı. Balkanlar'da 600 yıllık bir geçmişimiz var. Bu yıl mübadelenin 99. yılı ve oradan gelen atalarımızın çocukları giderek bu dansları ve kültürleri unutmaktadır. Bu proje ile unutulmaya yüz tutmuş öğelerimizi genç nesle aktarmayı hedefledik." ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz kültürlerini öğrensin istedik"

Kutlukent 80. Yıl Ortaokulu Müdürü İsmail Kökden de okullarında çok sayıda mübadil ailenin çocuklarının eğitim gördüğüne dikkati çekerek, "Geçmişini bilmeyen, geleceği inşa edemez. Mübadil öğrencilerimiz kültürlerini öğrensin ve ileriye doğru adımlarını daha sağlam atsın istedik. Projeye her türlü desteği sağladık." dedi.