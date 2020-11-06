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MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Barış Pınarı bölgelerinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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