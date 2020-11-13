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Meyil Obruk Gölü yeniden doğal rengine büründü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve ağustosta pembe renge bürünen Meyil Obruk Gölü doğal haline geldi.
Karapınar ilçesindeki Meyil Obruk Gölü, ağustosta pembe renge bürününce ziyaretçi akınına uğramıştı.
Aradan geçen süre içerisinde göl pembeden yeniden doğal hali olan mavi renge büründü.
Göl çevresinde gezintiye gelen Kadir Tellioğlu, "Ağustos ayında pembe renge bürünen gölümüz yine doğal haline döndü. Gölümüz yine güzel ve etkileyici. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.
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