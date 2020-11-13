Karapınar ilçesindeki Meyil Obruk Gölü, ağustosta pembe renge bürününce ziyaretçi akınına uğramıştı.

Aradan geçen süre içerisinde göl pembeden yeniden doğal hali olan mavi renge büründü.

Göl çevresinde gezintiye gelen Kadir Tellioğlu, "Ağustos ayında pembe renge bürünen gölümüz yine doğal haline döndü. Gölümüz yine güzel ve etkileyici. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.