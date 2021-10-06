Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 19:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ve Erdemli ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratı alınan adreslere operasyon düzenlendi.
Ekiplerin adreslerdeki aramasında 510 gram esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 3 bin 840 paket gümrük kaçağı sigara ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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