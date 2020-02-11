Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda harekete geçen polis ekipleri, örgütün sözde gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Firari bir kişinin arandığı bildirildi.
Etiketler: MersinSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 10:33
Son Haberler
- 11:25
- 11:19
- 11:18
- 11:16
- 11:11
Sıradaki Haber
Diyarbakır-Batman arasında "Kapan-6 Zori Operasyonu" başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz