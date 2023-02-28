Akdeniz ilçesindeki merkezde el sanatları eğitimi alan 25'i çocuk sahibi 30 kadın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş ve 20 Şubat'taki Hatay merkezli depremlerden etkilenen çocuklar için kolları sıvadı.

Çocuklarını okula gönderdikten sonra kurs merkezinin yolunu tutanlar anneler, eğitim aldıkları atölyeye gelerek depremzede çocuklar için mesai yapıyor. Kursiyerler, usta öğreticiler eşliğinde "amigurumi" tekniğiyle oyuncak örüyor.

Gruplar halinde hummalı çalışmasını sürdüren kadınların ürettiği oyuncuklar, afetzede çocuklara ulaştırılacak.





"Onlar artık hepimizin çocuğu"

Merkezin koordinatörü Fatma İlknur Şimşek, depremlerin ardından çocukların yaşadıklarını unutması için harekete geçtiklerini söyledi.

Kursiyerlerin desteğiyle oyuncak üretmeye başladıklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Kimi çocuğumuz enkaz altında kaldı kimi çocuğumuz ise evinin ya da okulunun yıkıldığını gördü. Yaşadıkları travmaları atlatmaları için elimizden gelen imkanlar doğrultusunda oyuncak üretiyoruz. Mersin'de devlet kurumlarında, yurtlarda ve misafirhanelerde kalan depremzede çocuklarımızın sayılarına göre dağıtımını yapacağız. Onlar artık hepimizin çocuğu. İyilik paylaştıkça çoğalır"

"Yaralarımızı birlikte saracağız"

Usta öğretici Elife Demir de depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını söyledi.

Zor günlerden geçtiklerini dile getiren Demir, "Herkes çok büyük travmalar yaşıyor ama çocukların bu konuda biraz daha desteğe ihtiyacının olduğunu düşündüğümüz için böyle bir yola girdik. İnşallah çocukların gözlerinde bir ışık olmayı, onları mutlu etmeyi başarırız. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Rukiye Alşan da bir anne olarak çocukların yaşadığı zorluklar karşısında ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Depremzede çocukların yüzlerini biraz olsun güldürebilmek için çabaladıklarını anlatan Alşan, "Bizim de bir desteğimiz olsun istedik. Depremzede çocuklarımızın yüzleri gülsün diye oyuncak örüyoruz. Çok büyük acılar yaşadılar. Aynı acıları biz de yaşıyoruz. Biz onlara hep dua ediyoruz. Elimizden bu geldi, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Münevver Yeter de büyük emeklerle ürettikleri oyuncakları çocuklara ulaştırmak için sabırsızlandıklarını kaydetti.