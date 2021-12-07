Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 02:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de küçükbaş hayvan çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA ]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
MERSİN (AA) -
İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Tırtar Mahallesi'ndeki ağıldan 103 küçükbaş hayvan çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, ağılın bekçisinin hayvanları bir kişiye sattığını tespit etti.
Adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Etiketler: Mersin Hırsızlık Hayvancılık
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