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Mersin'de kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açılıyor31 Aralık 2019 Salı 11:21 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 11:22
Mersin'in Tarsus, Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda çalışma yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Beyaz örtünün günlük hayatı olumsuz etkilediği yüksek kesimlerde, Mersin Büyükşehir Belediyesince yol açma çalışmalarına hız verildi.
Mut ilçesinde, çok sayıda mahalleyi birbirine bağlayan Dağpazarı, Kozlar ve Kertmen'de 3 greyder, 3 pikap ve 14 kişilik ekiple kar küreme çalışması yapıldı.
Tarsus'un Gülek Mahallesi Karboğazı bölgesi ile yayla turizminin öne çıktığı Çamlıyayla'da iş makineleriyle yolları açan ekipler, Gülek Karboğazı bölgesinde de çalışma yürüttü.
Mersin Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri de Çamlıyayla Ardıç Yurdu bölgesinde kar nedeniyle içme suyu borularında meydana gelen arızayı onardı.
Kaynak: AA