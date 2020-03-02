Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Y.İ. idaresindeki 33 BVY 11 plakalı kamyon ile Halil Dölek yönetimindeki plakasız motosiklet, Merkez Mahalle hal kavşağı mevkisinde çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Dölek'in cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Son Haberler
- 17:47
- 17:47
- 17:45
- 17:30
- 17:30
Sıradaki Haber
Mersin'de AKUT'un Geleceğimizi Birlikte Kurtaralım sergisi açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz