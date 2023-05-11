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Güncel
İHA 11.05.2023 12:14

Mersin'de evden hırsızlık olayları yüzde 53 azaldı

Mersin polisinin son 3 yıldır yaptığı çalışmalar neticesinde, evden hırsızlık olaylarının yüzde 53, iş yerinden hırsızlık olaylarının yüzde 20 ve otodan hırsızlık olaylarının yüzde 26 azaldığı bildirildi.

Mersin'de evden hırsızlık olayları yüzde 53 azaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin Mersin'de yaptığı çalışmalar sonuç verdi.

Polisin son 3 yıllık çalışması istatistiklere de yansıdı. İstatistik verilerle evden hırsızlık olayları yüzde 53, iş yerinden hırsızlık olayları yüzde 20 ve otodan hırsızlık olaylarında yüzde 26 azalma görüldü. Ayıca, iş yerinden hırsızlık olaylarında aydınlanma oranı yüzde 74'e, yankesicilik olaylarında ise aydınlatma oranı ise yüzde 81' çıktı. Şehir de yaşanan kapkaç olaylarını gerçekleştiren şüpheli şahısların tamamının ise polis tarafından yakalanarak aydınlanma oranında yüzde 100' ulaşıldı. Öte yandan, 2023 yılı 4 aylık sürede hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen 633 şüphelinin yakalanarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

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