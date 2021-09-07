Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hasan Sarı yönetimindeki 19 FN 457 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrilerek ters döndü.
Yaralanan Sarı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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