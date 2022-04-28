Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 13:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde doldurulmuş 5 milyon makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine T.K. idaresindeki kamyonu durdurdu, yapılan aramada 1000 kutu içerisinde toplamda 5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.
T.K. ile makaronların sahibi Y.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Mersin Kaçakçılık
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