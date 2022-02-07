Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mersin'in Tarsus ilçesinde durdurulan kamyonette 4 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Mersin'de daha önce akaryakıt kaçakçılığı suçundan hakkında işlem yapılan İ.A.'nın kullandığı kamyonet takibe alındı.
Polisin durdurduğu araçta yapılan aramada birer tonluk tanklarda 4 ton ulusal marker bulunmayan akaryakıt ele geçirildi.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Akaryakıt Benzin Kaçakçılık Mersin Polis
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