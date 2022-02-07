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Polisin durdurduğu araçta yapılan aramada birer tonluk tanklarda 4 ton ulusal marker bulunmayan akaryakıt ele geçirildi.

Mersin'de daha önce akaryakıt kaçakçılığı suçundan hakkında işlem yapılan İ.A.'nın kullandığı kamyonet takibe alındı.

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