Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri ilçede Aydınlar ve Sarıkaya mahallelerinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının organize şekilde yapıldığı tespiti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Araçlarında ve ikametlerinde, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilen zanlıların ilçede 8 hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, bir zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.