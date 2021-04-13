Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin’de 1184 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde 1184 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
MERSİN (AA) -
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atayurt Mahallesi'ndeki bir iş yerinde sahte içki imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
İş yerinde 1184 litre satışa hazır sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Sahte İçki
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