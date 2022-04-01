Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 20:32Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Mersin İmsakiye 2022: Sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı.
MERSİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:58
|06:20
|12:50
|16:24
|19:11
|20:27
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:56
|06:18
|12:50
|16:24
|19:12
|20:28
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:55
|06:17
|12:50
|16:24
|19:13
|20:29
|4
|05.04.2022 Salı
|04:53
|06:15
|12:49
|16:24
|19:14
|20:30
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:52
|06:14
|12:49
|16:25
|19:14
|20:31
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:50
|06:12
|12:49
|16:25
|19:15
|20:32
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:48
|06:11
|12:48
|16:25
|19:16
|20:33
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:47
|06:09
|12:48
|16:25
|19:17
|20:34
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:45
|06:08
|12:48
|16:25
|19:18
|20:36
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:43
|06:07
|12:48
|16:26
|19:19
|20:37
|11
|12.04.2022 Salı
|04:42
|06:05
|12:47
|16:26
|19:20
|20:38
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:40
|06:04
|12:47
|16:26
|19:21
|20:39
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:38
|06:02
|12:47
|16:26
|19:21
|20:40
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:37
|06:01
|12:47
|16:26
|19:22
|20:41
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:35
|06:00
|12:46
|16:27
|19:23
|20:42
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:33
|05:58
|12:46
|16:27
|19:24
|20:43
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:32
|05:57
|12:46
|16:27
|19:25
|20:45
|18
|19.04.2022 Salı
|04:30
|05:56
|12:46
|16:27
|19:26
|20:46
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:28
|05:54
|12:46
|16:27
|19:27
|20:47
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:27
|05:53
|12:45
|16:27
|19:28
|20:48
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:25
|05:52
|12:45
|16:28
|19:28
|20:49
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:24
|05:51
|12:45
|16:28
|19:29
|20:50
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:22
|05:49
|12:45
|16:28
|19:30
|20:52
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:20
|05:48
|12:45
|16:28
|19:31
|20:53
|25
|26.04.2022 Salı
|04:19
|05:47
|12:44
|16:28
|19:32
|20:54
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:17
|05:46
|12:44
|16:28
|19:33
|20:55
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:16
|05:44
|12:44
|16:28
|19:34
|20:56
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:14
|05:43
|12:44
|16:29
|19:35
|20:58
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|04:13
|05:42
|12:44
|16:29
|19:35
|20:59
|30
|01.05.2022 Pazar
|04:11
|05:41
|12:44
|16:29
|19:36
|21:00
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02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
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