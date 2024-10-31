Meksika ormanlarında devasa Maya şehri keşfedildi

Valeriana adı verilen bu yeni keşfedilen şehir, Belize veya Guatemala'da bilinen tüm Maya şehirlerinden daha büyük bir kentsel ve kırsal alanı kapsıyor.

ABD ve Meksika'dan araştırmacılar, 6.764 yeni yapının keşfedildiğini ve bunların daha önce hiçbir şekilde incelenmediğini belirtiyor.

Bu devasa Maya şehri, arkeologlar tarafından henüz sahada incelenmemiş olsa da, uzaktan algılama teknolojisi ile yapılan haritalama sayesinde ormanın yoğun bitki örtüsünün altında ayrıntılı bir şekilde görselleştirilebildi.

Valeriana'nın merkezinde yer alan alan, çeşitli piramitler, tapınaklar ve kapalı meydanlardan oluşan bir yapıyı barındırıyor ve bölgede bir zamanlar büyük bir Maya uygarlığının yaşadığına işaret ediyor.

Araştırmanın başındaki Tulane Üniversitesi'nden Luke Auld-Thomas, "Bu keşif, bölgede sadece kırsal alanlar değil, piramitlerin bulunduğu büyük bir şehir olduğunu gösteriyor" dedi.

Auld-Thomas, şehrin hemen yakınında yıllardır tarım yapılan bir kasabanın var olduğunu ve hükümetin veya bilim çevrelerinin bu antik şehri bilmediğini ifade etti.

Rio Bec yakınlarında bulunan ilk Maya harabelerinin ardından yapılan incelemeler, Valeriana'nın içinde birçok anıtsal yapının bulunduğunu ortaya koydu.

Şehirde bir tatlı su lagünü, yoğun yerleşim yerleri ve bir dizi anıtsal yapılar yer alıyor. Bu yapılar arasında tapınak piramitleri, bir top oyunu sahası ve bir dizi kapalı meydan da bulunuyor.

Valeriana’nın keşfi, Maya alçak topraklarındaki henüz haritalanmamış büyük alanlarda hala büyük antik kentlerin bulunabileceğine işaret ediyor.