Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’da ilk günden itibaren bölgede aktif görev alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği, selde zarar gören evlerin, iş yerlerin ve mezarlıkların temizliğinin ardından şimdi de sahilin temizliğine başladı. Sahilde biriken odun parçaları ile balçık, çamur ve çöpler, komandolar tarafından temizleniyor.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine ve Zarbana Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu.

Sel afeti nedeniyle İnebolu, Abana ve Çatalzeytin’in sahil bölgelerinde kirlilik oluştu. Bir yandan selin yaraları sarılmaya çalışılırken bir yandan da Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliği ekipleri, selden zarar gören alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Mehmetçik, selde zarar gören ev, iş yerleri ve mezarlıkların temizliklerinin ardından şimdi de Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerde biriken odun parçaları, çöpler, balçık ve çamurların temizliğine başladı.

Sabahın erken saatlerinde sahil bölgesine gelen Mehmetçik, sel ile birlikte gelen ve sahilde biriken çöpleri, odunları, ağaçları, balçıkları temizlemeye başladı. Çalışmalara Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) ekipleri de destek verdi.

Mehmetçik tarafından toplanan çöpler, belirli alanlarda biriktirildi. Buradan da kamyonlar aracılığıyla bu çöplerin alınacağı öğrenildi.

Mehmetçik’in sahilde yapmış olduğu temizlik çalışmalarını çevrede bulunan vatandaşlar ise taktir etti.

Vatandaşlar, askerlere teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Sahil temizliğine Jandarma Komando, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlıkları ile Abana ve Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlıkları asayiş ekiplerinden oluşan 241 personel katıldı.