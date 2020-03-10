Merkez Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmeni Merve Çetinkaya, uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformundaki "Heybemiz İyilik Dolu" projesi kapsamında öğrencileriyle çalışma başlattı.

İstanbul, Adana, Osmaniye, Isparta, Elazığ, Nevşehir, Hatay, Çorum, Konya, Burdur'daki okullarla eş zamanlı yürütülen proje çerçevesinde Kırşehirli minik öğrenciler, kartpostalların üzerine duygularını yazarak Hakkari, Tunceli, Mardin ve Manisa'daki birliklere gönderdi.

Askerler de üniformalı fotoğraflarını Merkez Vilayetler Hizmet Birliği Anaokuluna göndererek, hem okul idarecilerini hem de minikleri sevindirdi.

Öğretmen Merve Çetinkaya, hazirana kadar devam edecek proje kapsamında, çocuklara iyilik yapmanın öneminin anlatılması, değerler ve karakter eğitimi, sorumluluk bilinci, vatanseverlik gibi manevi değerlerin kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Projede çocuklara her ay bir iyilik değeri kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Daha önce farklı iyilik etkinlikleri yaptık. Çocuklarımız, asker ağabeylerini çok seviyor. Onlara kartpostal hazırlayıp gönderdiler. Proje kapsamında 15 farklı ilden askerlere kartpostal gönderildi. Bizim öğrencilerimiz de hazırladıkları kartpostalları farklı illerdeki birliklere yolladı. Askerlerimiz de fotoğraf çektirip çocuklarımıza cevap göndermiş. Çok mutlu oldular."