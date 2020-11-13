Jandarmanın devriye görevi yürütürken 4 ay önce Iğdır'daki Zor Dağları'nda annesiz bularak sahip çıktığı yavru kurtların tedavisi Kars'ta sürüyor.

Yavru kurtlara Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde itinayla bakılıyor.

Merkezin müdürü Metin Öğün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru kurtlara ilk günden bu yana özenle baktıklarını söyledi.

Yaşam merkezindeki hayvanların şefkatle büyütüldüğünü ifade eden Öğün, "Iğdır'dan bize yavru kurtlar gelmişti. Onlara şefkatle baktık, büyüttük. Veteriner arkadaşlarla düzenli olarak yemeklerini veriyoruz. Sağlık durumları gayet iyi, gelişimlerini tamamladıklarında ise tekrar doğaya bırakacağız." dedi.