Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 263 bin 207 Erişkin Acil, 71 bin 980 Çocuk Acil, 918 bin 979 poliklinik hastası olmak üzere 1 milyon 254 bin 166 hastaya sağlık hizmeti sundu.

545 nitelikli hasta yatağı, 205 poliklinik sayısı, 14 ameliyathane salonu, 6 doğum salonu ve 103 yoğun bakım kapasitesine sahip olan hastanede bir yılda toplam 32 bin 68 hastanın ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da şifa dağıtır durumda olduklarını ifade eden Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, “237 hekim arkadaşımız 960 Sağlık personelimiz ve ekibimizi tamamlayan 619 yardımcı personelimizle birlikte toplamda 1816 kişilik kadrodan oluşan hastanemizde günde yaklaşık olarak 4000-5000 kişiye hizmet vermekteyiz. Pek çok branşın bulunduğu ve son teknolojik cihazlar kullanarak her türlü ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiği Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 2022 yılı itibariyle 1 milyon 254 bin 166 hastaya sağlık hizmeti sunuldu. Yıl boyunca 32 bin 68 ameliyat gerçekleştirilirken 1228 kişinin doğumu gerçekleştirilerek bebeklerine kavuşmaları sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşması amacıyla gece gündüz demeden özverili bir şekilde mesleğini yürüten çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ”dedi.