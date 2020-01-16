Alınan bilgiye göre, Yüceli Mahallesinde plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan Mehmet Emin ve Mehmet Selim Aslan, Robin Avcı, Mehmet Veyi Aksoy, yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA