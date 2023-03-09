Kırsal Araköy Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Aydın K, Türkan K, Çetin K, Ahmet K. ve Hadi K, 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hadi K'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken emniyet güçleri olay yerinde ve hastanelerde güvenlik önlemleri aldı.