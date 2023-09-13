Mardin’de ilk defa yenidoğan polikliniği hizmet vermeye başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı doğum istatistiklerine göre, doğum hızının binde 21,2 ile oranıyla ülkede doğum oranında üçüncü sırada yer alan Mardin’de ilk defa yenidoğan polikliniği açıldı. Yenidoğan bebeklerin tanı ve tedavisinde uzman doktor ve özel eğitilmiş personellerle hizmet vermeye başlayan poliklinik, gebelik süresince ve doğum sırasında oluşan herhangi bir olumsuzlukta acil müdahale edilmesine imkan sağlayacak. Açılan poliklinikle bebeklerin il dışına sevk edilmesinin de önüne geçildi. Sağlık Bakanlığının 112. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası çerçevesinde göreve başlayan Neonatoloji Uzmanı Dr. Mehtap Durukan hasta kabulüne başladı.

Başhekim Yardımcısı Dr. Lokman Timurağaoğlu ve beraberindeki hastane yetkilileri hasta kabulünün başladığı polikliniği ziyaret ederek Uzman Dr. Mehtap Durukan’a başarılar diledi.