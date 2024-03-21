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Güncel
DHA 21.03.2024 12:35

Mardin'de ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Mardin'de ev yangınında 3 kişi dumandan etkilendi

Yangın, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi İpekyolu Mahallesinde meydana geldi. Osman E.’a ait tek katlı bir evde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında evdeki 3 kişi dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın da itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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