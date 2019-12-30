Manisa'nın Şehzadeler, Turgutlu, Demirci, Gördes ve Soma ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Manisa'dan Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda Sultan Yaylası mevkisi, kar nedeniyle beyaza büründü. Milli parkta 1500 metre yükseklikteki "Ata Alanı" mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılbaşı tatili öncesi milli parka çıkmak isteyenler için karla kaplanan yollarda küreme çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, milli parka çıkan sürücülerden zincir takmalarını istedi.

Bu arada milli parkta bulunan orman köşklerinin, yılbaşı tatili öncesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

Demirci'de tipi etkili oluyor

Demirci ilçesinde de gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 1470 rakımlı Akçakertik ve 1450 rakımlı Türkmen Tepe mevkilerinde tipi nedeniyle görüş mesafesi 15 metrenin altına düştü.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yollarda sabah saatlerinden bu yana tuzlama ve kar temizleme çalışması yapan ekipler, zincir ve çekme halatı bulunmayan sürücülerin Demirci-Simav kara yolunu kullanmamaları uyarısında bulundu.

İlçede kar yağışı ve fırtınanın gün boyu devam edeceği bildirildi.

Öte yandan Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki Yukarıbozkır, Hacıisalar, Kuşlar, Ayvacık, Yunusdere ve Kabaçınar mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Gördes'te ise Çiçekli Mahallesi ile Çomaklı mevkisi kar nedeniyle beyaza büründü.

Soma'da, Eynez, Sarıkaya, Bozarmut ve Türkpiyala mahallerinde de kar yağışı etkisini gösterdi.

Kaynak: AA