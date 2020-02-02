Manisa'daki trafik kazası: 1 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre İzmir-Uşak kara yolunda, Harun Gündoğ idaresindeki 45 AEL 039 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada Mehmet Sarıkaya yönetimindeki 45 J 9701 plakalı işçi servisiyle çarpıştı.
İşçi servisindeki yolculardan Dudu Kaygısız (47) yaralandı. Kaygısız, Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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