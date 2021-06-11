Haber Giriş: 11 Haziran 2021 Cuma 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Şehirlioğlu Mahallesi'nde H.K. yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkan F.Ş. yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İ.A. yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Ambulans Manisa Trafik Kazası
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