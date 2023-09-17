Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İrfan S.'nin (47) kullandığı otomobil, İzmir-Ankara E96 kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen Bekir Ali E.(53) yönetimindeki tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü İrfan S: ile eşi Emre S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 11 yaşındaki çocukları Uygar S. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uygar S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.