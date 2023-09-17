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Güncel
AA 17.09.2023 11:39

Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde karşı şeride geçip tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İrfan S.'nin (47) kullandığı otomobil, İzmir-Ankara E96 kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen Bekir Ali E.(53) yönetimindeki tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü İrfan S: ile eşi Emre S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 11 yaşındaki çocukları Uygar S. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uygar S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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