Açık 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 26.12.2023 21:37

Manisa'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

Manisa'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi

Secaattin Mahallesi'ndeki Çereşe Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlara Demirci Belediyesi tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan grup, Bahçeler Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıt önünde İlçe Müftülük Vaizi Ömer Faruk Ekici tarafından şehitler için dua okundu.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Demirci'deki taraftar grupları tarafından organize edilen "Şehitlerimiz için yürüyoruz" etkinliğine Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Kırklareli’nde dur ihtarına uymayan araçta kaçak göçmen çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:19
BM Genel Sekreteri, Gazze'deki insani yardımlar için koordinatör atadı
23:14
Kenya'da akaryakıt tankeri patladı
23:12
İsrail, alıkoyduğu 80 Filistinlinin cenazesini teslim etti
22:56
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmaktan başka çaremiz yok
22:49
Hamas: İsrail ile yeni esir takası için Gazze'ye saldırılar durdurulmalı
22:46
Çanakkale açıklarında 44 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de dolunay
Edirne'de dolunay
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3'ten 9 saatlik başarılı test uçuşu
Bayraktar TB3'ten 9 saatlik başarılı test uçuşu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ