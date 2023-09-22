Manisa'da başlayan teknoloji yolculuğu Meksika'ya ihracat oldu

Covisart Genel Müdürü Ayşe Ertaş, hareketsiz simülatörleri 360 derece sınırsız dönüş kabiliyetine sahip hale getirerek uçakların veya takla atan araçların tüm hareketlerini taklit edebilecek hale getirmek için yola çıktıklarını söyledi.

Bunu yaparken yeni teknolojileri hareketli sistemlere katabilmeye odaklandıklarını ifade eden Ertaş, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik teknolojisini hareketli sistemlere entegre edip bunun yazılımını geliştiren ilk şirket olduklarını bildirdi.

Avrupa standartlarındaki simülasyon yazılımlarına da simülatörlerinin entegrasyonunu gerçekleştirdiklerini dile getiren Ertaş, "Simülatör dünyasında gerçek zamanlı haberleşme çok önemli. Pilotlarımız veya diğer kullanıcılar için simülasyon ortamında yaptığınız hareketin simülatörün hareketiyle aynı anda olması gerekiyor. Bunu kendi geliştirdiğimiz yazılımla gerçekleştirdik" dedi.

Tüm çalışmalar için Manisa'dan yola başladıklarını söyleyen Ertaş, sonrasında ihracata kadar uzanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Manisa Kırkağaçlıyım. Manisa'dan İzmir'deki Çiğli Hava Üssü'nü ziyaret ettik ve orada simülatörlerimizi gördük. Bu simülatörler hareketsizdi. Bunun bir üstü nasıl olabilir diye başladık. Geldiğimiz noktada Türkiye'de, Türk savunma sanayisinde simülatörümüz çok dikkati çekiyor. Ayrıca dünya genelinde sivil havacılıkta, Arap dünyasında, Avrupa ve Amerika'da da gerçekten büyük ilgi odağı haline geldi. Çünkü bu sistem Amerika ordusundaki bir projede kullanılan ve bir oda/bina büyüklüğünde bir sistemdi. Biz bunu modüler hale getirip yeni teknolojiler kattık.

Hedefimiz, askerimizin daha iyi eğitim alıp, kendilerini daha koruyabilecekleri bir sistem oluşturmaktı. HÜRJET ve HÜRSİM'in hareketli simülatörlerini yapmayı çok istiyoruz. Azerbaycan ve Meksika sivil havacılığına da ihracat gerçekleştirdik"

Başlangıçtaki 'askerleri daha iyi eğitim imkanları ve daha yeni teknolojilerle buluşturma' hedefini başardıklarına inandıklarını, ancak bu sürecin devam edeceğini vurgulayan Ayşe Ertaş, yeni dönemde dünyaya açılmaya ağırlık vereceklerini dile getirdi.

Ürünün uluslararası tanıtımını yapmadan Japonya, Fransa, ABD gibi ülkelerden istekler aldıklarını anlatan Ertaş, Meksika'ya satışın da bu şekilde karşı tarafın talebiyle gerçekleştiğini ifade etti.

TEKNOFEST ile projenin kaderi değişti

Havacılıkta uçakların tam hareketini taklit edebilen simülatörlere büyük ihtiyaç olduğunu söyleyen Ayşe Ertaş, şunları kaydetti:

"Bunun yanında gerçek dünya haritalandırması yapıyoruz. Gerçek dünya haritalandırmasıyla da pilotlarımızın birebir şekilde gerçek dünyada bir tatbikatı, eylemi daha gerçekleştirmeden simülasyon, bilgisayar ortamında yapabileceği bir sistem hazırlıyoruz.

Bu yola ilk başladığımızda bize destek veren Manisa Teknopark'a, sonrasında Ankara Teknopark'a ve yolumuzu açan TEKNOFEST ailesine, Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz Manisa'daydık. Simülatörü yaptığımızda duyurma imkanımız yoktu. TEKNOFEST'e katıldık. TEKNOFEST'e 2018'den beri katılıyoruz. Ayrıca simülatörümüz Uluslararası En İyi Buluş Ödülü'nü alan, iki farklı ödüle layık görülen bir simülatör oldu. O da yine TEKNOFEST'te gerçekleşti. O yüzden Selçuk Bayraktar'a, TEKNOFEST ailesine çok teşekkür etmek istiyorum"