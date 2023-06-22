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Güncel
İHA 22.06.2023 11:20

Manisa’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: Amca yeğenini öldürdü

Manisa’nın Salihli ilçesinde amca ile yeğenleri arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında silahlar konuştu. Kavgada yeğen ölürken amca ise yaralandı.

Manisa’da arazi anlaşmazlığında kan aktı: Amca yeğenini öldürdü

Olay, Salihli’ye bağlı Dombaylı Mahallesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Dombaylı Mahallesi’nde yaşayan amca Meşur G. ile yeğenleri Barış G. ve Ahmet G. arasında arazi anlaşmazlığı nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Meşur G. yeğeni Barış G.’i av tüfeğiyle vurdu. Kardeşinin vurulduğunu gören Ahmet G.’de amcasına ateş ederek yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Barış G. ile amcası Meşur G. hastaneye kaldırıldı. Barış G., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Barış G.’in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Öte yandan tedavi sonrasında amca Meşur G. ve yeğeni Ahmet G. ise gözaltına alındı. 

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