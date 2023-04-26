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Güncel
İHA 26.04.2023 17:39

Manisa emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce son bir haftada uyuşturucu ile mücadelede gözaltına alınan 56 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı 47 olayda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Manisa emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 17-24 Nisan tarihleri arasında toplam; 47 olay meydana geldiği, bu olaylarda 56 şüphelinin gözaltına alındığı ve 3 şahsın da tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 12 bin 380 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği açıklandı.

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