Manisa emniyeti uyuşturucuya geçit vermiyor

Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 17-24 Nisan tarihleri arasında toplam; 47 olay meydana geldiği, bu olaylarda 56 şüphelinin gözaltına alındığı ve 3 şahsın da tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 12 bin 380 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği açıklandı.