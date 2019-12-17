Türk dili, kültürü, sanatı ve tarihini tanıtma amacını taşıyan Malezya'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılışa hazırlanıyor.

Merkezin resmi açılışını, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in daveti üzerine 18-19 Aralık'ta bu ülkede düzenlenecek 2019 Kuala Lumpur Zirvesine katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk kültürünün tanıtılmasında büyük bir misyon edinen YEE'nin son yıllarda dünya genelinde, Japonya'dan Balkanlar'a, ABD'den Somali'ye kadar 48 ülkede 58 kültür merkeziyle faaliyet gösterdiğini söyledi.

Malezya'daki Türk Kültür Merkezinin 2017 yılının ortalarında hizmete girdiğini, resmi açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı aktaran Ateş, "Bu bölgede YEE'ye çok ihtiyaç var çünkü Türkiye'ye karşı olumlu bir yaklaşım var. YEE buradaki halkla Türkiye arasında insani bağlar kuruyor. Bunu yaparken bir taraftan Türkçe öğretimi gerçekleştiriliyor, akademik bağlar artırılıyor ve kültür sanat faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetlerin tamamının amacı Türkiye ile iş yapan insan sayısını artırmak, Türkiye'nin bilinirliğini ve tanınırlığını artırmak." dedi.

Ateş, Malezya'daki 9 üniversite de Türkçe derslerinin verilmesi için protokol yaptıklarını aktararak, kültür merkezinde de düzenli olarak Türkçe dersi, sanat kursları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Malezya halkının merkeze rahatlıkla ulaşabildiğini anlatan Ateş, "Kültür merkezimizde mutfak kültüründen tutun da edebiyat, sanat, felsefeye kadar her alanda faaliyetler gerçekleştiriliyor." dedi.

Kaynak: AA