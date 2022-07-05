Haber Giriş: 5 Temmuz 2022 Salı 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 535 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
3 şüphelinin yakalandığı operasyonda 535 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Etiketler: Malatya Narkotik Uyuşturucu
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